« Noël comme pour la première fois » : votre téléfilm de Noël ce 7 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Noël comme pour la première fois » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 7 novembre 2025 – Ce vendredi après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Noël comme pour la première fois ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Noël comme pour la première fois » : l’histoire, le casting (inédit)

Archer, jeune patron de start-up issu d’une famille aisée, n’a célébré Noël qu’une seule fois avec sa sœur et ses parents lorsqu’il était enfant, dans une vieille maison de l’État de New York. À l’approche du lancement de ses nouvelles applications musicales, il retourne sur les lieux de ce souvenir d’enfance et y fait la connaissance de Maggie, une musicienne passionnée et attachée aux traditions, qui peine à percer dans l’industrie. Méfiante envers les nouvelles technologies, Maggie se laisse peu à peu séduire par Archer et accepte finalement de collaborer avec lui.



Avec : Mallory Jansen (Maggie), Dan Jeannotte (Archer Donovan), Emily Tennant (Piper), Azriel Dalman (Max)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Les couleurs de Noël ».

« Les couleurs de Noël » : l’histoire et le casting

Olivia, qui vit à New York avec son fils et travaille dans une galerie d’art, retourne dans sa ville natale pour les fêtes de Noël. Là-bas, elle remporte un concours et se voit confier la création d’une fresque murale. Elle y rencontre un professeur d’arts plastiques, dont l’aide précieuse lui permettra de surmonter son blocage créatif.

Avec : Alex Paxton-Beesley (Olivia), Viggo Hanvelt (Parker), Dan Jeannotte (Will), Kathleen Laskey (Betty), Neil Crone (Mack)