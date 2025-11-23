« Choeur de rockers » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (23 novembre 2025)

« Choeur de rockers » au programme TV du dimanche 23 novembre 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Choeur de rockers ». Un film d’Ida Techer et Luc Bricault avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit, Andréa Ferréol, Brigitte Roüan, Myriam Boyer, et Patrick Rocca.


A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV

Choeur de rockers, présentation

Alex, chanteuse en difficulté, accepte un travail inattendu : diriger une chorale de retraités en leur faisant chanter des comptines. Mais elle tombe sur un groupe de séniors incontrôlables dont le seul désir est… de faire du rock ! Sa mission s’annonce bien plus compliquée que prévu avec cette chorale pour le moins improbable.


VIDÉO bande-annonce

