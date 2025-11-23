Les Enquêtes de Vera du 23 novembre : votre épisode ce soir sur France 3



Les Enquêtes de Vera du 23 novembre 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 3 poursuit la diffusion de la saison 13 inédite de la série « Les Enquêtes de Vera ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







Les Enquêtes de Vera du 23 novembre 2025 : votre épisode ce soir

Épisode 3 – Une affaire familiale

Le corps d’un copropriétaire de fish and chips est découvert dans un congélateur. Au fil de son enquête, Vera met au jour une existence marquée par les secrets, les mensonges et des actes impardonnables. Dans sa vie professionnelle comme personnelle, les personnes susceptibles de lui en vouloir ne manquent pas.

Rappel de la présentation de la saison 13

Dans la suite de cette nouvelle saison, Vera retrouve son ancien sergent, Joe Ashworth, désormais promu inspecteur. Chargé d’évaluer l’unité de Vera dans le cadre des nouvelles procédures policières, Joe choisit finalement de reprendre du service à ses côtés, tout en se rapprochant de son père, récemment admis en maison de retraite.



