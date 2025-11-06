« Coup de foudre à la librairie de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 6 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Coup de foudre à la librairie de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 6 novembre 2025 – Ce jeudi après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre à la librairie de Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Coup de foudre à la librairie de Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Harper, éditrice à succès en panne d’inspiration depuis un an, décide de faire une pause pour retrouver sa créativité. C’est ainsi qu’elle se retrouve à travailler dans une librairie tenue par un libraire à la fois mystérieux et attachant, qui pourrait bien raviver en elle la flamme qu’elle croyait éteinte.



Avec : Julie Gonzalo (Harper), Brendan Penny (Sawyer), Kaitlyn Bernard (Josie), Christiaan Westerveld (Rhys)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Un merveilleux Noël en famille ».

« Un merveilleux Noël en famille » : l’histoire et le casting

À l’approche des fêtes, Maddy et son fils Wesley rejoignent les parents de la jeune femme, propriétaires d’un hôtel de luxe dans une station de ski. Sur place, Maddy fait la rencontre de Paul, un jeune veuf qui élève seul son fils Cody. Tandis que les deux garçons se lient d’amitié, Maddy et Paul se rapprochent peu à peu, découvrant bientôt qu’ils ont bien plus en commun qu’ils ne l’auraient cru.

Avec : Brendan Penny (Paul), Stacey Farber (Maddy), Benjamin Jacobson (Wesley), Azriel Dalman (Cody)