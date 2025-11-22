Demain nous appartient : une ancienne de la Star Academy rejoint le casting



Publicité





Révélée en 2008 dans la huitième saison de la Star Academy, Alice Raucoules s’apprête à faire son grand retour sur le petit écran. Selon Télé-Loisirs, la chanteuse et comédienne a officiellement intégré le casting de la série quotidienne de TF1 Demain nous appartient.











Publicité





Un tournage débuté le 7 novembre

L’artiste a débuté le tournage de ses premières scènes le 7 novembre. Une nouvelle aventure télévisuelle qui marque un tournant dans sa carrière, elle qui s’est depuis consacrée à la comédie musicale, au théâtre et à divers projets artistiques.

Elle incarnera Marion, substitut du procureur

Dans « Demain nous appartient », Alice Raucoules prêtera ses traits à Marion, une substitut du procureur fraîchement arrivée à Sète. Son personnage évoluera aux côtés de Sébastien Perraud, figure incontournable du pôle judiciaire de la série. Cette nouvelle collaboration promet de dynamiser les intrigues judiciaires, déjà très appréciées des fans.

Un rôle qui s’annonce intense

L’arrivée d’un nouveau substitut du procureur pourrait rebattre les cartes dans les affaires en cours et apporter un souffle nouveau aux arcs narratifs liés à la justice. Avec son tempérament et son expérience scénique, Alice Raucoules devrait rapidement trouver sa place au sein de la série phare de TF1.



Publicité





Les téléspectateurs pourront découvrir ses premières apparitions à l’écran au début de l’année 2026.