Quelle époque du 22 novembre 2025 : les invités ce soir sur France 2

Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi 22 novembre 2025 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Philippe Caverivière, Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Julien Clerc, à l’occasion de la sortie de son best of « Une vie »



➡️ Vitaa, à l’occasion de sa tournée Zéniths et de ses dates à La Seine Musicale du 28 au 30 novembre prochain

➡️ Isabelle Ithurburu, à l’occasion du retour de l’émission « Stars à domicile », ce vendredi sur TF1

➡️ Christine Ockrent, nous présentera son livre “Le Trump – de A à Z”

➡️ Bernard de la Villardiere, viendra célébrer les 20 ans d’Enquête Exclusive sur M6

➡️ Laurence Bloch nous présentera son livre “Radioactive”

➡️ La pilote de moto et cascadeuse Sarah Lezito et le vététiste Kilian Bron, qui présentera son livre “LE VÉLO M’A SAUVÉ”

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 22 novembre 2025 sur France.tv