« Des vivants » du 10 novembre 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2

« Des vivants » au programme TV du lundi 10 novembre 2025 – Ce lundi soir, France 2 continue la diffusion de la nouvelle série inédite « Des vivants », d’après l’histoire vécue par les otages du Bataclan.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 10 novembre 2025

Épisode 3 – Les mois d’après

Les sept rescapés ont des comportements imprévisibles. Et leurs proches, eux aussi, traversent une épreuve considérable. Marie-Claire se heurte au mutisme de Stéphane, Doris s’épuise à soutenir David. Arnaud et Marie peinent à rassurer leurs filles, hantées par ce qu’elles perçoivent de la souffrance de leurs parents. En thérapie, surgissent des sentiments de culpabilité impossibles à formuler. Il n’y a qu’entre eux qu’ils se sentent autorisés à tout dire. Les confidences se font plus franches, plus directes. L’arrestation de Salah Abdeslam leur apporte un certain apaisement, mais soulève aussi de nouvelles interrogations.

Épisode 4 – L’année d’après

En février 2016, les Eagles of Death Metal reviennent à Paris pour un concert hommage. Arnaud renonce à y assister. À Life for Paris, l’annonce d’une indemnisation par le Fonds de garantie divise : aide légitime pour certains, tentative de quantifier l’impossible pour d’autres. Ces démarches suscitent de vives discussions au sein du groupe. Et l’attentat de Nice, brutal, atroce, ravive leurs traumatismes. Plus que jamais, ils ont besoin les uns des autres.



Épisode 5 – Hiver 2017 / Réparation(s)

Les « potages » se retrouvent face aux experts du Fonds de garantie. Il faut encore raconter, justifier, mettre des mots sur l’indicible. L’épreuve est allégée par un moment suspendu : la femme enceinte qui avait été sauvée par Sébastien leur présente sa petite fille. Une apparition douce et lumineuse, qui redonne un peu de sens à leurs trajectoires abimées. Arnaud prend ses distances avec sa famille et réfléchit à une reconversion. Marie, restée jusqu’ici dans le déni, pense pouvoir tourner la page quand la BRI lui restitue son téléphone. Mais les sms qu’elle y découvre la bouleversent.

« Des vivants » – rappel du synopsis

Le 13 novembre 2015, les attentats de Paris et de Saint-Denis, menés par trois commandos islamistes et revendiqués par Daech, ont constitué les attaques les plus meurtrières qu’ait connues la France depuis la Seconde Guerre mondiale. À l’occasion des dix ans de ces tragiques événements, une mobilisation exceptionnelle des rédactions, des antennes et des programmes est mise en place, avec notamment quatre programmes spéciaux, dont la série événement en huit épisodes « Des vivants ».

Le casting

Avec Benjamin Lavernhe de la Comédie-Française (Arnaud), Alix Poisson (Marie), Antoine Reinartz (Grégory), Félix Moati (Sébastien), Anne Steffens (Caroline), Thomas Goldberg (David), Cédric Eeckhout (Stéphane).​

Et avec Megan Northam, Aude Ruyter, Sophie Cattani, Foëd Amara, Stéphanie Palies, Mathias Jacquin, Denis Eyriey, Sylvain Debry, Genc Jakupi, Caroline Arrouas, Giovanni Ortega, Marie-Josée Gonzales, Sam Karmann, Aliocha Reinert, Anette Lowcay, Jean-Paul Comart, Gaétan Peau, Nicolas Wanczycki et aussi Julie Sicard de la Comédie-Française, Sharif Andoura, Catherine Vinatier, Sarah Le Picard, François Perache