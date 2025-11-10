L’amour est dans le pré du 10 novembre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 12)



L’amour est dans le pré du 10 novembre 2025 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 20 inédite de « L’amour est dans le pré ». Au programme ce soir, la suite des séjours à la ferme.





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur M6+.







L’amour est dans le pré du 10 novembre, présentation de l’épisode 12

Ce soir dans les fermes, pour certains, c’est l’heure des déclarations et des premiers baisers… Il y a de l’amour dans l’air ! Pour d’autres, il faut faire un choix et l’incertitude règne encore !

VIDÉO L’amour est dans le pré du 10 novembre, extrait



"C'était un moment qui était très fort"

En musique, à la mer, ou sur l'oreiller… À chacun sa déclaration !#ADP, ce lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel💚 pic.twitter.com/QWvBOIqLgI — M6 (@M6) November 7, 2025

Rappel de la présentation de la saison 20

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs et agricultrices, âgés de 26 à 67 ans, partent à la conquête de l’amour, espérant trouver celui ou celle avec qui bâtir une vie à la campagne.

Aux côtés de Karine Le Marchand, vous ferez la connaissance de personnalités authentiques et émouvantes. Entre rires, instants bouleversants et tendres déclarations, ces 15 cœurs démontrent que l’amour n’a ni âge, ni limites, ni barrières. Plongez dans cette 20ᵉ saison riche en émotions et laissez-vous emporter par les confidences de ces agriculteurs en quête de bonheur.

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.