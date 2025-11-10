« Le clan des Siciliens » : votre film ce soir sur France 3 (10 novembre 2025)



Publicité





« Le clan des Siciliens » au programme TV du lundi 10 novembre 2025 – Ce lundi soir à la télé, France 3 rediffuse le film culte d’Henri Verneuil « Le clan des Siciliens ». Un long-métrage porté par 3 monstres sacrés du cinéma français : Jean Gabin, Lino Ventura et Alain Delon.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming via la fonction « DIRECT » de France TV.







Publicité





« Le clan des Siciliens », le synopsis

Avec l’aide du clan des Siciliens dirigé par le patriarche Vittorio Manalese, le braqueur multirécidiviste Roger Sartet parvient à s’évader lors de son transfert depuis la prison de Fresnes. Aussitôt, le commissaire Le Goff se lance à sa poursuite. Sartet s’associe alors aux frères Manalese pour organiser le vol d’une précieuse cargaison de diamants destinée à une exposition. Pour mettre au point le braquage, Manalese fait appel à Tony Nicosia.



Publicité





Le saviez-vous ?

Sorti sur les écrans français en 1969, le film a été un vrai carton en salles avec près de 5 millions de spectateurs. Mais le phénomène ne s’est pas arrêté à nos frontières, puisqu’une partie de l’Europe lui a également réservé un très bel accueil.

« Le clan des Siciliens » : vidéo

Pour les nostalgiques et les plus mordus des cinéphiles, (re)voici quelques images en attendant la rediffusion du film sur France 3.