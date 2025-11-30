Enquête Exclusive du 30 novembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Publicité





Enquête Exclusive du 30 novembre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Razzia sur nos campagnes et nouveaux braconniers ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 30 novembre 2025 : votre émission en résumé

Volailles, tracteurs, légumes ou encore produits fermiers : les agriculteurs deviennent la nouvelle cible de bandes organisées. Chaque semaine, près de trois cents plaintes pour cambriolages sont enregistrées dans les zones rurales. À l’approche des fêtes, certains délinquants se concentrent sur les dindes ou les fromages, tandis que d’autres montent de véritables filières spécialisées dans le vol de matériel high-tech. Jugés moins risqués qu’une attaque de fourgon ou qu’un trafic de stupéfiants, les braquages d’exploitations peuvent pourtant rapporter gros.

Les GPS de tracteurs constituent la prise la plus recherchée : leurs vols ont augmenté de 25 % l’an dernier, et ces équipements de pointe peuvent se revendre plus de 10 000 euros au marché noir. L’un de ces voleurs a accepté de nous expliquer comment il repérait les exploitations de la grande région parisienne, alors même que ces vols sont passibles de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende.



Publicité





Ces gangs très structurés sont dans le viseur des gendarmes de l’OCLDI, l’Office de lutte contre la délinquance itinérante. Quelque 150 gendarmes, épaulés par des policiers venus d’Europe de l’Est, traquent ces réseaux capables de piller plusieurs fermes en une seule nuit, causant des préjudices de plusieurs millions d’euros. Les malfaiteurs proviennent souvent de Lituanie, Moldavie, Roumanie ou Géorgie.

Nous avons remonté l’une de ces filières jusqu’en Ukraine, où opère l’un des principaux revendeurs de matériel volé en France. Le trafic s’appuie sur des bus longue distance pour transporter la marchandise dissimulée, avant de la revendre en ligne cinq fois moins cher. Pour alimenter ce marché parallèle, tout y passe : animaux d’élevage comme produits de la ferme.

Face à cette vague de vols, de plus en plus d’agriculteurs installent des caméras de surveillance pour dissuader les malfaiteurs. Certains vont même jusqu’à menacer de se faire justice eux-mêmes. Enquête sur ces nouveaux gangs qui mettent nos campagnes à sac.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.