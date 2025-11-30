Star Academy 2025 : les artistes invités du 8ème prime dévoilés !



Star Academy, liste des stars invités du 8ème prime du vendredi 5 décembre 2025 – Au lendemain du septième prime de la Star Academy 2025 et l’élimination de Théo L., les académiciens préparent déjà le prochain prime ce dimanche soir avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce vendredi 5 décembre 2025 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Il s’agit de la semaine spéciale comédies musicales et les élèves prépareront un tableau sur ce thème. Et les académiciens non nominés auront la chance de chanter aux côtés de Florent Pagny, Kendji Girac, Amir, et Selah Sue.

Chansons et élèves pressentis :

– Florent Pagny « T’aimer encore » – Bastiaan, Théo, Anouk, Ambre, Sarah, Victor

– Kendji Girac « Un Dos Tres » – Léa, Théo, Victor, Melissa, Lily, Anouk

– Amir « Complémentaire » – Léa, Lily, Jeanne, Melissa

– Selah Sue « Raggamuffin » – Sarah, Ambre, Léa, Bastiaan, Melissa, Léo



Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.