« Expendables 4 » : le film inédit ce soir sur TF1 (2 novembre 2025)

« Expendables 4 », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 2 novembre 2025 sur TF1. Au casting, Jason Statham et Sylvester Stallone.


A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.

« Expendables 4 » : le film inédit ce soir sur TF1 (2 novembre 2025)
Capture TF1


« Expendables 4 » : histoire

Les Expendables sont dépêchés en Libye pour empêcher le mercenaire Rhamat de s’emparer d’ogives nucléaires au profit d’un mystérieux terroriste connu sous le nom d’Ocelot. Vingt-cinq ans plus tôt, Barney Ross avait déjà échoué à capturer ce criminel. En mission, l’équipe se retrouve rapidement en mauvaise posture : leurs véhicules sont détruits et leur avion est abattu par Rhamat, avec Barney à son bord.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Jason Statham (Christmas), Sylvester Stallone (Barney), Megan Fox (Gina), Randy Couture (Toll Road), Dolph Lundgren (Gunner), 50 Cent (Easy Day), Jacob Scipio (Galan), Tony Jaa (Decha), Iko Uwais (Rahmat), Andy Garcia (Marsh)


Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.

« Expendables 4 » c’est ce dimanche 2 novembre 2025 sur TF1 et TF1+.

