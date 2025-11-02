« Un homme heureux » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (2 novembre 2025)

« Un homme heureux » au programme TV du dimanche 2 novembre 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Un homme heureuxs ». Un film signé Tristan Seguela avec Fabrice Luchini et Catherine Frot dans les rôles principaux.


A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV

Un homme heureux, présentation

En pleine campagne pour sa réélection, Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, voit sa vie bouleversée lorsque sa femme depuis quarante ans, Édith, lui fait une révélation qu’elle ne peut plus garder pour elle : au plus profond d’elle-même, elle est – et a toujours été – un homme. D’abord convaincu qu’il s’agit d’une blague, Jean comprend vite qu’Édith est déterminée à entreprendre sa transition. Dès lors, son couple comme sa campagne électorale s’en trouvent profondément ébranlés…


Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine, Victor-Artus Solaro, Grégoire Bonnet, Haroun, Agnès Hurstel, Camille Le Gall, Paul Mirabel, Bastien Ughetto, Rémy de Vaucorbeil, et Natalie Beder

VIDÉO bande-annonce

