Plus Belle La Vie du 13 novembre 2025 : Chabrol menace Luna (résumé + extrait vidéo épisode 463 en avance)

Plus belle la vie du 13 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 463 de PBLV – Louis et Barbara prévoient de quitter Marseille aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Chabrol vient menacer Luna…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 novembre 2025 – résumé de l’épisode 463

Barbara est dévastée pour Louis. Elle culpabilise, persuadée que tous leurs efforts n’ont servi à rien et qu’ils ont même empiré la situation. Louis, ému malgré tout, sait qu’ils n’ont plus d’autre choix : ils doivent quitter Marseille. Il lui demande des photos d’elle et de Yaël pour leurs passeports falsifiés. Le départ est prévu pour le soir même. Pour couvrir leur fuite, ils diront à Jennifer qu’ils partent en Bretagne voir son père.

Au Pavillon des Fleurs, Chabrol surgit dans le bureau de Luna, la faisant sursauter. Il lui révèle avoir découvert que des données concernant Louis ont été effacées de son ordinateur la veille, alors qu’elle et Barbara étaient présentes. Luna feint l’ignorance, mais Chabrol l’accuse de l’avoir piégé. Il évoque ensuite Cécilia Lopez, laissant entendre que Luna pourrait bientôt partager sa cellule. Avant de partir, il la prévient qu’elle aura très vite de ses nouvelles.



Barbara annonce à Thomas leur départ imminent. Effondré, il la prend dans ses bras sans savoir que Zoé surprend la conversation. Luna les rejoint et leur parle des menaces de Chabrol. Hors de question de le laisser gagner : ils doivent récupérer la copie compromettante. Au même moment, Djawad remet à Louis les faux passeports. L’heure de la fuite approche, et les adieux sont déchirants.

Barbara insiste pour aller récupérer les preuves elle-même, mais Thomas refuse de la laisser partir seule. Luna leur donne l’adresse de Chabrol — elle l’a notée après avoir ramassé sa carte d’identité la veille. Sans téléphone pour éviter toute traçabilité, ils partent avec un mobile prépayé, afin que Luna puisse les prévenir si Chabrol rentre plus tôt.

Arrivés sur place, Barbara s’introduit discrètement dans la maison pendant que Thomas monte la garde. À l’intérieur, elle tombe nez à nez avec Zoé. Surprise, Barbara exige des explications. Zoé lui révèle que c’est Louis qui lui a tout appris, qu’il a fait partie de sa vie et l’a presque élevée. Barbara comprend que Louis lui a caché beaucoup de choses. Un appel de Thomas les interrompt : Chabrol sera là dans vingt minutes.

Barbara et Zoé fouillent la maison sans rien trouver. Zoé garde son calme et finit par remarquer deux livres suspects. Dans l’un, elle découvre des documents, dans l’autre, une liasse d’argent. À peine le temps de sortir : Chabrol rentre à ce moment précis. Elles s’échappent de justesse tandis que Chabrol reçoit un mystérieux appel lui donnant rendez-vous dans une heure…

Barbara rejoint Louis et lui remet ce qu’elle a trouvé. Furieux, il lui reproche d’avoir pris autant de risques. Quand elle évoque Zoé, il fait mine de ne pas comprendre. Barbara lui raconte tout : Zoé était déjà sur place et lui a parlé de leur passé. Louis finit par admettre qu’il lui a caché cette partie de sa vie. Il lui promet de tout lui expliquer, mais Barbara préfère se concentrer sur l’essentiel : Chabrol n’a plus rien contre eux. Ils sont enfin soulagés. Mais au même moment, la police intervient sur les lieux d’un accident. Ariane rejoint Jean-Paul : un homme a été percuté volontairement et tué sur le coup. Quand elle découvre son identité, c’est le choc… Il s’agit de Chabrol.

Pendant ce temps, Apolline consulte Léa en urgence. Sous son masque, de larges plaques rouges recouvrent son visage : un eczéma dû au stress, selon Léa. L’explication ne tarde pas à venir : Apolline passe son oral du concours d’avocat dans moins de deux heures. Léa lui prescrit une crème à la cortisone, mais le soulage­ment ne sera pas immédiat. Paniquée, Apolline redoute de se présenter ainsi et craint de tout rater.

À la résidence, Nisma tente de la rassurer : le jury s’intéressera à son cerveau, pas à son visage. Mais Apolline se braque, persuadée que ses plaques trahiront son stress. Pour Nisma, il s’agit plutôt d’un blocage psychologique. Quand Apolline annonce qu’elle renonce à l’oral, Nisma prend les choses en main : direction sa chambre, un peu de pommade, son plus beau tailleur — et pas de discussion.

Plus tard, Apolline retrouve Nisma, radieuse : elle a brillamment passé son oral. Elle a tiré un excellent sujet sur la discrimination à l’embauche et, cette fois, elle y croit vraiment. Les résultats tomberont début décembre.

VIDÉO Plus belle la vie du 13 novembre 2025 – extrait vidéo

