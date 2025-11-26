Ici tout commence du 26 novembre : Alice a une idée choc, Anaïs aide Teyssier (résumé + vidéo épisode 1314 en avance)



Ici tout commence du 26 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1314 – Pénélope est en ménopause précoce dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Elle va devoir faire vite si elle veut devenir maman et Alice va soumettre à elle et à Gaëtan une idée choc…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 26 novembre – résumé de l’épisode 1314

À la coloc des Marais, Pénélope encaisse difficilement l’annonce de sa ménopause précoce. Elle réalise que son désir de maternité devient urgent, et Billie comme Gaëtan tentent de la réconforter. À l’Atelier, elle rejoint Ninon et Gary pour travailler sur leur menu en neuf temps, basé sur des plats à surprises. Mais en assistant à leur complicité, elle se sent mal à l’aise et quitte les lieux sous prétexte de migraine.

Gaëtan confie ensuite à Alice les problèmes de santé de Pénélope et le deuil de sa parentalité. Touchée, Alice interroge Stanislas et Joachim sur leur vécu sans enfants, afin de mieux comprendre les chemins possibles vers le bonheur. En fin de journée, Alice se rend à la coloc et propose à Pénélope et Gaëtan une idée audacieuse pour réaliser leur désir d’enfant : en concevoir un ensemble.



Pendant ce temps, Ninon et Gary, restés à l’Atelier, rangent ensemble. Il lui révèle être célibataire, et ils décident de poursuivre leur séance cuisine plus tard… De son côté, Anaïs découvre que Teyssier est submergé. Elle se fait remplacer au Double A afin de l’assister et lui dégager du temps pour épauler Théo à distance, ce que le directeur apprécie vivement.

Au Double A, Joséphine et Loup montent un prank pour se réconcilier avec Fleur, lui faisant croire qu’un client ordinaire est un critique gastronomique réputé. Fleur s’agite pour l’impressionner, jusqu’à ce que la supercherie soit révélée. Le trio finit par s’excuser et retrouver la bonne entente.

Ici tout commence du 26 novembre 2025 – extrait vidéo

