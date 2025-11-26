Matt Pokora crée la surprise à l’Accor Arena : Pierre Garnier le rejoint sur scène (VIDÉO)

Hier soir, l’Accor Arena de Paris a vibré comme rarement. Dans une salle comble et chauffée à blanc, Matt Pokora a offert à ses fans l’un des moments forts de sa tournée en réservant une surprise de taille : l’arrivée sur scène de Pierre Garnier pour interpréter leur duo « Chaque seconde ».


Photo Lily Lavender / X


Alors que le show battait son plein et que les premières notes du titre résonnaient, le public a explosé en découvrant le vainqueur de Star Academy 2023 faire son entrée. Les deux artistes, particulièrement complices, ont livré une performance intense et généreuse, rapidement devenue l’un des instants les plus marquants de la soirée.

Matt Pokora, fidèle à son sens du spectacle, a terminé le titre sous une standing ovation. Quant à Pierre Garnier, il a été ovationné dès son apparition sur la scène de l’Accor Arena aux côtés de l’une des figures majeures de la pop française.

Cette surprise restera sans nul doute comme un moment emblématique de la tournée, déjà saluée pour son énergie et sa proximité avec le public.


VIDÉO Pierre Garnier rejoint Matt Pokora sur scène

