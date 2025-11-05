Un Si Grand Soleil Spoiler : Alex trouve une preuve capitale ! (épisode du 7 novembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1788 du 7 novembre 2025 – Alex va trouver une preuve capitale dans l’enquête sur la mort d’Eliott dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Manu a retrouvé le propriétaire du scooter qui a servi aux assaillants d’Eliott, ce dernier a identifié Muller comme étant celui qui lui a volé…











Manu en parle à Alex, il est désormais certain que Muller a tiré sur Eliott la première fois et qu’il est certainement venu finir le travail deux jours plus tard.

Avec ces nouveaux éléments, Alex décide de retourner voir la planque d’Eliott… Sur place, il ne trouve rien de nouveau. Mais en repartant, il remarque des jeunes qui font du skate-board et se filment juste en face de la planque. Sur l’un de leurs enregistrements, on y voit Muriel entrer dans la planque 10 minutes après le meurtre ! Il a donc la preuve que Muriel est innocente, elle n’a pas tué Eliott.

Au même moment et alors que Boris a été mis en examen et placé en détention provisoire, Catherine vient voir Muriel et la menace…



