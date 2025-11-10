La meilleure boulangerie de France du 10 novembre 2025 : lancement de la saison 13 ce soir sur M6

La meilleure boulangerie de France du 10 novembre 2025 – Michel Sarran, Noëmie Honiat, Chiara Serpaggi et Bruno Cormerais vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour le lancement de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ».


Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+

La meilleure boulangerie de France du 10 novembre 2025 : lancement de la saison 13 ce soir sur M6
© Julien THEUIL / M6


La cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint le jury, aux côtés de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’équipe pourra également compter, à certaines occasions, sur la présence du chef Danny Khezzar, qui viendra partager cette aventure avec eux.

La meilleure boulangerie de France du 10 novembre 2025 : le programme

Pour cette première semaine de la saison, le jury se rend sur la Côte d’Azur.


VIDÉO extrait de la Meilleure boulangerie de France du 10 novembre 2025

Le concept

Chaque jour, notre jury part à la découverte de deux boulangeries et leur attribue une note selon plusieurs critères :

👉 La première impression
Quelle sera la réaction du jury en découvrant la boulangerie ? Décor, ambiance, accueil… tout compte !

👉 Le produit fétiche
Quel est le produit emblématique de la boutique, celui qui la représente le mieux dans ce concours ?

👉 Le pain signature
La création dont le boulanger est le plus fier, véritable vitrine de son savoir-faire et de sa maîtrise artisanale.

👉 Le défi du jury
Un challenge inédit qui pousse les boulangers à se dépasser et à faire preuve de créativité.

Ce défi prend plusieurs formes :
L’intégration d’un produit local dans une création boulangère. L’ingrédient est choisi par Bruno Cormerais, parti à la rencontre des producteurs, ou par Noëmie Honiat et Chiara Serpaggi, qui accompagnent leur sélection de tutos recettes.
L’accord parfait, où les boulangers doivent imaginer une création s’accordant idéalement avec un plat salé préparé par Michel Sarran ou Danny Khezzar, inspiré de la gastronomie locale.
La boîte mystère, proposée une fois par semaine : les boulangers y découvrent trois ingrédients imposés et doivent les transformer en une création originale et audacieuse à présenter au jury.

