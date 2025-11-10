Ici Tout Commence spoiler : l’aveu bouleversant de Lionel (vidéo épisode du 12 novembre)



Ici tout commence spoiler – Lionel va installer Fleur chez lui dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais la cohabitation va mal se passer avec Zoé et Solal… A tel point que la situation va dégénérer et Lionel va faire un aveu bouleversant à Solal.











Rien ne va plus entre Lionel et Zoé dans leur appartement. Les frère et sœur Lanneau ne supportent plus les invités respectifs de l’autre. Et quand Solal parle à Lionel de leur amitié, ce dernier lui reproche à son ami Solal d’exhiber son bonheur amoureux alors qu’il peine encore à se remettre d’une rupture douloureuse. Une réaction à laquelle Solal ne s’attendait absolument pas. Il réalise qu’il n’a finalement pas assez fait attention à Lionel…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1305 du 12 novembre 2025 : Lionel fait un aveu

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



