Star Academy du 14 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 14 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens.











Les élèves sont plusieurs à partir tôt en direction du plateau du prime pour les répétitions. Sur place, échauffement vocal avec Fanny. Et Anouk découvre sa tenue pour le tableau chanté / dansé.

Jeanne découvre la mise en scène de son auto-portrait, elle est ravie.

Au château, Victor prend son petit déjeuner avec Ema, qui a peur de partir. Les nommés et les élèves restés (Léo et Théo P.) se préparent pour le cours de sport de Ladji, accompagné d’Ulysse ! Ema est contente de le voir et lui dit qu’en tant que recordman des nominations, il est son mentor.



Grosse séance de sport pour tout le monde. Et Ulysse reste ensuite avec les académiciens, il leur a ramené des boules de pétanque en cadeau ! Ulysse est nostalgique et il leur annonce qu’il a sa première date en solo. Il se confie aussi sur son parcours au château et sur ses nominations.

Ulysse organise une partie de pétanque dans le parc du château. Pendant ce temps là sur plateau, Sarah et Ambre répètent leur face à face sur « Skyfall », avec Charles Doré.

Au château, place au cours d’expression scénique avec Marlène pour les nommés avec Ulysse. Chaque nommé travaille sa chanson pour le prime. Marlène et Ulysse leur donnent des conseils.

Sur le plateau, Marguerite retrouve Mélissa et Lily pour leur duo. Et Sarah et Léa retrouvent Ebony et Lénie pour répéter leur medley Beyoncé. Jonathan est là pour la choré.

Tout le monde rentre au château et surprise dans les boites aux lettres pour les délégués : ils peuvent découvrir leur clip !

Les nommés préparent leurs valises. Ils mettent ensuite leurs lettres dans les boites aux lettres, un grand moment d’émotion.

