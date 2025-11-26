« L’amour et les forêts » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (26 novembre 2025)

Par /

Publicité

« L’amour et les forêts » au programme TV du mercredi 26 novembre 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « L’amour et les forêts ». Un film de Valérie Donzelli avec Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique Reymond, Romane Bohringer, et Virginie Ledoyen.


A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV

« L'amour et les forêts » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (26 novembre 2025)



Publicité

L’amour et les forêts, présentation

Lorsque Blanche rencontre Grégoire, elle croit enfin avoir trouvé celui qu’elle attendait. Très vite, une complicité intense les rapproche et leur histoire s’emballe. Le couple s’installe ailleurs, Blanche se détache de sa famille et de sa sœur jumelle, prête à embrasser une nouvelle vie. Peu à peu pourtant, elle se retrouve prise au piège de l’emprise d’un homme possessif et menaçant, qui resserre son contrôle fil après fil.


Publicité

VIDÉO bande-annonce

A LIRE AUSSI
N’oubliez pas les paroles du 25 novembre : Angélique continue, quels gains pour la maestro ?
N'oubliez pas les paroles du 25 novembre : Angélique continue, quels gains pour la maestro ?
Ça commence aujourd’hui du 25 novembre 2025 : le sommaire
Ça commence aujourd’hui du 25 novembre 2025 : le sommaire
Audiences 24 novembre 2025 : « L’amour est dans le pré » en tête devant « Menace imminente »
« Menace imminente » du 24 novembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1
« Notre Histoire de France » : la suite de la série documentaire ce soir sur France 2 (25 novembre 2025)
"Notre Histoire de France" : la suite de la série documentaire ce soir sur France 2 (25 novembre 2025)


Publicité


Retour en haut