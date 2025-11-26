« L’amour et les forêts » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (26 novembre 2025)



Publicité





« L’amour et les forêts » au programme TV du mercredi 26 novembre 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « L’amour et les forêts ». Un film de Valérie Donzelli avec Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique Reymond, Romane Bohringer, et Virginie Ledoyen.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





L’amour et les forêts, présentation

Lorsque Blanche rencontre Grégoire, elle croit enfin avoir trouvé celui qu’elle attendait. Très vite, une complicité intense les rapproche et leur histoire s’emballe. Le couple s’installe ailleurs, Blanche se détache de sa famille et de sa sœur jumelle, prête à embrasser une nouvelle vie. Peu à peu pourtant, elle se retrouve prise au piège de l’emprise d’un homme possessif et menaçant, qui resserre son contrôle fil après fil.



Publicité





VIDÉO bande-annonce