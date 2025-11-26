« On n’est pas d’accord » : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6 (26 novembre 2025)



Publicité





Ce mercredi soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de son émission « On n’est pas d’accord ». L’animateur vous propose un dispositif inédit pour résoudre des conflits entre particuliers !





A suivre dès 21h10 sur M6, mais aussi en streaming et en replay sur M6+.







Publicité





« On n’est pas d’accord » : présentation

Des Français en désaccord font appel à Julien Courbet pour régler leurs litiges. Sur le plateau, et devant le public, il écoute chaque partie, mandate un enquêteur et sollicite l’avis d’experts. À l’issue de l’enquête, deux options s’offrent aux protagonistes : soit ils parviennent enfin à trouver un accord à l’amiable, soit Julien Courbet tranche lui-même en désignant, au vu des éléments révélés, qui a tort et qui a raison.

Au sommaire ce 26 novembre

Carine vs Gisèle : des voisines à bout

Insultes, gestes obscènes et crottes de chien : Gisèle n’en peut plus des provocations des trois enfants de sa voisine. Elle reproche à Carine, leur mère, de laisser faire ce harcèlement quotidien et réclame aujourd’hui réparation.



Publicité





Fanny vs Naoufal : une bonne affaire… ou une arnaque ?

En achetant une voiture en ligne, Fanny pensait saisir une opportunité. Elle verse 5 000 euros à Naoufal sans avoir vu ni testé le véhicule. Mais, sur le trajet du retour, la voiture tombe en panne.

Bernadette vs Olivier : l’amitié mise à l’épreuve

Cinquante ans d’amitié… et un secret jamais abordé. Bernadette a convoqué son ami et voisin Olivier sans lui révéler la raison : elle l’accuse d’avoir transformé le quartier paisible de leur enfance en véritable cauchemar.