« Will Trent » du 26 novembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 2)

Will Trent, vos épisodes inédits du mercredi 26 novembre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 2 de la série « Will Trent ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Will Trent saison 2 : vos épisodes du 26 novembre 2025

Épisode 3 « Tu n’as pas besoin de comprendre » : Alors que plusieurs citoyens ont perdu la vie et qu’une femme demeure portée disparue, Will et Faith interrogent un pasteur suspect à l’approche de la cérémonie d’inauguration du conseiller municipal. De son côté, Angie retrouve Ormewood sur le terrain pour enquêter sur un homicide.

Épisode 4 « C’est plus facile de menotter un être humain » : Will et Faith se penchent sur le mystère d’une petite ville obsédée par la légende d’une “boo hag”. Un suspect émerge rapidement, mais des secrets enfouis du passé viennent bouleverser l’enquête. Pendant ce temps, Ormewood recherche l’assassin d’une célébrité de la télévision, tandis qu’Amanda sent qu’un danger imminent plane.



