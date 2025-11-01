Les 12 coups de midi du 1er novembre : Cyprien passe un énorme cap, qui est sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 1er novembre 2025, 44ème victoire de Cyprien – C’est fait ! Cyprien a franchi la barre des 200.000 euros de gains ce samedi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Avec une erreur sur le Coup de Maître, il a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur et ça a suffit à franchir ce joli cap.











Les 12 coups de midi du 1er novembre, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte au total de 200.045 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours que deux indices : la photo de fond, la route 163 qui mène à Monument Valley, aux Etats-Unis; et un chapeau de cow-boy.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+