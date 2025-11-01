

Reportages découverte du 1er novembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 1er novembre 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Mon métier c’est voyager » (inédit)

La vie entre deux avions, toujours en route vers une destination de rêve ? Beaucoup en rêvent, certains la vivent. Mais derrière l’aventure se cachent fatigue, décalages horaires et équilibre familial précaire. Rédacteurs de guides, hôtesses de l’air ou chauffeurs routiers : ils ont choisi une vie hors du commun, faite de voyages… et de défis.

À 50 ans, Jean-Bernard Carillet, rédacteur de guides Lonely Planet, sillonne le monde pour dénicher les meilleures expériences. Cette fois, cap sur les îles Marquises, où il met à jour son guide dans un véritable marathon de découvertes et de rencontres.



Pour Laetitia Guilhermet, 40 ans, la route est son horizon. Chauffeur routier et mère célibataire, elle passe la semaine loin de ses filles, Océane (18 ans) et Gwendolyne (6 ans). Grâce à la solidarité familiale, elle concilie travail exigeant et vie de maman. Océane, admirative, rêve d’ailleurs de suivre ses traces.

Enfin, à 22 ans, Soléa prend son envol. En formation pour devenir hôtesse de l’air, elle découvre les exigences du métier : vols long-courriers, évaluations constantes, décalages horaires… mais aussi le plaisir grisant de voir le monde défiler sous ses yeux.

Une vie de voyages et de passion, mais jamais de tout repos.

Et à 14h50 dans Grands Reportages « Sur la route à travers le monde » (rediffusion)

Les ventes de camping-cars, vans et fourgons ont explosé en France et en Europe : plus de 500 000 véhicules sillonnent aujourd’hui les routes. En quête de liberté, de nouveaux voyageurs se lancent dans l’aventure, découvrant vite que la vie nomade rime aussi avec imprévus.

À Chartres, Clément et Amélie partent trois ans sur les routes d’Europe avec leurs enfants, Lucas et Nina, à bord d’un ancien camion de chevaux qu’ils ont aménagé eux-mêmes. Entre école sur la route et conduite d’un 12 tonnes sur les petites routes d’Italie ou de Slovénie, le voyage s’annonce sportif.

En Vendée, Anne-Marie et Bruno, jeunes retraités, découvrent la vie en camping-car avec un tour de Corse de cinq semaines. Liberté, paysages et imprévus rythment leur périple sur les routes escarpées de l’île.

De leur côté, Éric et Nathanaël, père et fils, transforment un bus scolaire en maison roulante équipée de panneaux solaires, machine à laver et hamac. Leur création accompagnera Simon, Geneviève et leurs trois enfants pour un tour du monde.

Une même passion les unit : voyager autrement, libres sur les routes.