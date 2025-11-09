Les 12 coups de midi du 9 novembre : Cyprien brille, un poisson sur l’étoile mystérieuse

Publicité
Les 12 coups de midi du 9 novembre 2025, 52ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a brillé et il a fait un Coup de Maître à 20.000 euros !
Les 12 coups de midi du 9 novembre, un avion sur l’étoile mystérieuse
Cyprien voit donc sa cagnotte grimper au total de 229.595 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est apparu : un poisson ! Il s’ajoute aux précédents indices : Monument Valley aux Etats-Unis, un chapeau de cow-boy, le buste d’Aphrodite, et un avion de ligne.
Avec ces indices, chez Stars-Actu, on pense à Tom Hanks :
– La route 163 / Monument Valley → fait référence à « Forrest Gump », quand le personnage s’arrête de courir sur cette route mythique.
– Le chapeau de cow-boy → clin d’œil à Woody, le cow-boy dont Tom Hanks prête sa voix dans « Toy Story ».
– Le buste d’Aphrodite → symbole de l’amour et de la beauté, rappelant les comédies romantiques de Tom Hanks comme « Nuits blanches à Seattle » et « Vous avez un message ».
– L’avion de ligne → référence à « Sully », dans lequel Tom Hanks incarne le pilote Chesley Sullenberger qui fait amerrir un avion sur l’Hudson.
– Le poisson pour « Seul au monde » : le film contient des scènes emblématiques où le personnage de Tom Hanks pêche, attrape et cuisine du poisson pour survivre sur l’île
Noms déjà proposés : Pierre Niney, Bryan Cranston, Johnny Depp, Pierre Gasly, Matthew McConaughey
Les 12 coups de midi, vidéo replay du 9 novembre
Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+