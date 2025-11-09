Vivement Dimanche du 9 novembre 2025 : les invités de Michel Drucker

Vivement Dimanche du 9 novembre 2025 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.


Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.

Vivement Dimanche du 9 novembre 2025 : les invités de Michel Drucker
Vivement Dimanche du 9 novembre 2025 : les invités

Michel Drucker vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de « Vivement dimanche » placé sous le signe de la convivialité et des rencontres inédites.

👉 Aujourd’hui il reçoit en première partie : Frédéric François, Sarah Schwab, Alex Vizorek, Frédéric Zeitoun, Matéo Castrogiovanni.


👉 Et dans une seconde partie : Laurence Boccolini, Christian Morin, Catherine Lara, La légende de Monte-Cristo, Emmanuel Chaunu.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV

