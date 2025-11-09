

Grands reportages du 9 novembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Grands reportages du 9 novembre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « La vie après la prison » (inédit)

Chaque année, près de 80 000 personnes sortent de prison en France. Pour elles, la liberté ne marque pas la fin d’un parcours, mais le début d’un nouveau combat : trouver un logement, décrocher un emploi, renouer avec leurs proches… et surtout éviter de replonger dans les erreurs du passé. Près d’un ancien détenu sur trois récidive dans l’année suivant sa libération. Pendant un an, une équipe de *Grands Reportages* a suivi trois parcours, de la cellule jusqu’au retour à la vie libre.

À la maison d’arrêt de Versailles, Ismaël se prépare à sa sortie grâce à une formation de serveur dans un restaurant associatif. Il tente de se reconstruire, pas à pas. Mais une fois dehors, les difficultés et les tentations refont rapidement surface.



À Nantes, Christine, mère de famille, termine sa peine en placement extérieur après cinq ans d’incarcération. Elle doit réapprendre la liberté, retrouver un emploi et renouer des liens avec ses enfants, désormais adultes. Une renaissance pleine d’émotions, de doutes et d’épreuves.

En Bourgogne, Arnaud travaille sur un chantier de réinsertion dans un château médiéval. Confronté à sa colère, il espère que ce travail manuel et encadré lui permettra d’apprendre à se maîtriser avant sa libération.

Trois destins, trois parcours singuliers, un même objectif : réapprendre à vivre dehors, sans retomber dans l’engrenage de la prison.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « La renaissance des bâtiments abandonnés » (inédit)

En France, certains ne rêvent pas seulement d’un toit : ils se lancent dans des projets fous, décidés à redonner vie à des lieux chargés d’histoire. Anciens collèges, gares, usines ou tuileries… Ces bâtiments oubliés renaissent grâce à des passionnés prêts à tous les sacrifices. Pendant plus d’un an, *Grands Reportages* a suivi ces aventuriers du patrimoine, portés par des projets aussi ambitieux qu’émouvants.

En Bretagne, Rod et Aurélie ont acquis un ancien collège abandonné de 1 800 m². Délabré et sans fenêtres, le lieu va devenir un appartement de 150 m² et un espace ouvert aux artistes urbains.

Près du Mans, Sylvain et Isabelle ont eu un coup de cœur pour d’anciens fours à chaux classés monuments historiques. Leur rêve : les transformer en salle de spectacle sous un immense dôme, et y célébrer leur mariage devant 250 invités. Un chantier titanesque, mené contre la montre.

Sur la presqu’île de Quiberon, Julie et Magali transforment une ancienne gare en café-cantine. En quelques semaines, elles doivent tout créer : cuisine, salle, carte… et une nouvelle vie professionnelle.

Enfin, à Bezanleu, Solange et Désiré se battent pour sauver une vieille tuilerie en ruine. Malgré le manque de moyens et la difficulté à trouver des artisans, ils refusent de laisser s’effondrer ce morceau d’histoire.

Tous partagent la même flamme : la passion du patrimoine. Et quand la vie renaît dans ces lieux oubliés, la fierté efface la fatigue et rend le rêve plus beau encore.