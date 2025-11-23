Les 12 coups de midi : l’élimination de Cyprien ? La rumeur enfle !

Coup de tonnerre dans la communauté des « 12 coups de midi ». Alors que Cyprien continue d’enchaîner les victoires à l’antenne – il vient même de décrocher cette semaine sa troisième Étoile mystérieuse – une rumeur persistante circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux : le maître de midi aurait été éliminé lors des derniers tournages.


À l’écran pourtant, tout sourit au jeune champion. Sa cagnotte atteint désormais 304 504 euros en gains et cadeaux, un total impressionnant qui le place déjà parmi les candidats marquants de cette fin d’année. Sa progression régulière, son sang-froid et sa capacité à déjouer les pièges du jeu ont conquis les téléspectateurs, nombreux à suivre au quotidien son ascension.

Mais en coulisses, les bruits vont bon train. Selon plusieurs sources anonymes évoquées sur les forums et réseaux sociaux, Cyprien aurait perdu son titre de maître de midi lors d’un enregistrement. Comme toujours avec ce type de fuites, impossible pour l’heure de confirmer quoi que ce soit : la production de TF1 reste silencieuse, et seule la diffusion officielle permettra de connaître le véritable déroulé du parcours du champion.

En attendant, les fans oscillent entre excitation et inquiétude, surveillant chaque indice susceptible de confirmer ou d’infirmer la rumeur. Une chose est sûre : Cyprien continue pour l’instant de briller à l’écran, et ses supporters espèrent le voir pousser l’aventure encore longtemps.


