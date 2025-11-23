Vivement Dimanche du 23 novembre 2025 : les invités de Michel Drucker

Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.

FTV


Michel Drucker vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de « Vivement dimanche » placé sous le signe de la convivialité et des rencontres inédites.

👉 Aujourd’hui il reçoit en première partie : Julian Bugier, Paul de Saint Sernin, Luana Belmondo, Alessandro Belmondo, Analog Society, et Emmanuel Chaunu.


👉 Et dans une seconde partie : Julien Clerc, Guy Savoy, Olivier Norek, Doully, et Vanille.

