Les Enfants de la Télé du 2 novembre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?

Par /

Publicité

Les Enfants de la Télé du 2 novembre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Les Enfants de la Télé du 2 novembre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?
Capture FTV


Publicité

Les Enfants de la Télé du 2 novembre : les invités

Ce dimanche soir sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit des Enfants de la Télé. Entourée de Véronique Mounier, David Hallyday, Gérard Holtz, Jeanfi Janssens et Marie Portolano, elle reviendra avec humour et émotion sur les plus grands moments télé de leurs carrières et sur des archives cultes qui promettent fous rires et surprises. Une soirée pleine de nostalgie et de bonne humeur à ne pas manquer !

📺 Rendez-vous ce dimanche à 18h10 sur France 2 pour un moment chaleureux et plein d’émotions avec Les Enfants de la Télé.


Publicité

A LIRE AUSSI
Un dimanche à la campagne du 2 novembre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)
Un dimanche à la campagne du 2 novembre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)
13h15 le dimanche du 2 novembre : au sommaire aujourd’hui
13h15 le dimanche du 2 novembre : au sommaire aujourd'hui
Audiences 1er novembre 2025 : « Brigade du fleuve » leader devant la Star Academy
Audiences 1er novembre 2025 : « Brigade du fleuve » leader devant la Star Academy
« Un homme heureux » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (2 novembre 2025)
« Un homme heureux » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (2 novembre 2025)


Publicité


Retour en haut