Les Enfants de la Télé du 2 novembre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?



Publicité





Les Enfants de la Télé du 2 novembre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Les Enfants de la Télé du 2 novembre : les invités

Ce dimanche soir sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit des Enfants de la Télé. Entourée de Véronique Mounier, David Hallyday, Gérard Holtz, Jeanfi Janssens et Marie Portolano, elle reviendra avec humour et émotion sur les plus grands moments télé de leurs carrières et sur des archives cultes qui promettent fous rires et surprises. Une soirée pleine de nostalgie et de bonne humeur à ne pas manquer !

📺 Rendez-vous ce dimanche à 18h10 sur France 2 pour un moment chaleureux et plein d’émotions avec Les Enfants de la Télé.



Publicité



