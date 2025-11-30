Les Enfants de la Télé du 30 novembre 2025 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?



Les Enfants de la Télé du 30 novembre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 30 novembre : les invités

Faustine Bollaert vous accueille pour un rendez-vous placé sous le signe de la bonne humeur, de l’émotion et des images cultes qui ont marqué plusieurs générations. Autour de la table, elle reçoit un plateau exceptionnel :

🔴 Julie Andrieu, l’animatrice et critique gastronomique qui nous met l’eau à la bouche depuis des années, prête à replonger dans ses souvenirs télévisuels gourmands… ou gênants !



🔵 Amine Radi, l’humoriste et comédien au succès fulgurant, dont l’énergie communicative promet des fous rires.

🟡 Amanda Lear, icône pop, muse incontournable et personnalité inclassable, qui reviendra sur une carrière riche en moments mythiques.

🟢 Jeff Panacloc, ventriloque star, accompagné de son comparse Jean-Marc, pour une soirée forcément explosive.

🟣 Augustin Trapenard, journaliste et amoureux des lettres, qui partagera ses pépites culturelles et quelques surprises inattendues.

Entre archives savoureuses, confidences, défis et séquences cultes, Faustine Bollaert orchestre une émission chaleureuse et rythmée, où chacun se dévoile avec humour et spontanéité. Rendez-vous ce soir pour un moment de télévision aussi divertissant que nostalgique !