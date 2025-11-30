Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 7



Publicité





Star Academy 2025, évaluations semaine 7 – Premier dimanche à 11 au château de la Star Academy après l’élimination de Théo L. hier soir.





Et cet après-midi, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu pour annoncer aux élèves le programme des évaluations, qui auront lieu dès lundi matin.







Publicité





Star Academy, la semaine des comédie musicales

Cette semaine et alors que le prime aura lieu vendredi soir, c’est la semaine des comédies musicales. Pour les évaluations qui auront lieu lundi matin, les élèves devront présenter une prestation inspirée de la comédie musicale. Une mise en scène pourra être intégrée, ainsi qu’un texte d’introduction destiné à plonger le public dans l’histoire. Ils devront incarner leur personnage du début à la fin afin de convaincre leurs professeurs.

Les choix de chansons

Ils vont devoir choisir une chanson parmi cette liste, en évitant d’être trop nombreux sur une même chanson afin d’éviter la comparaison (conseil de Michaël) :



Publicité





– « Si » de Zaz

– « Speed » de Zazie

– « Donne moi le temps » de Jennifer

– « Coups et blessures » de BB Brunes

– « Fête de trop » d’Eddy de Pretto

– « Voyage voyage », la reprise d’Estelle

– « Châtelet les Halles » de Florent Pagny

– « Danser encore » de Calogero

– « Ta main » de Grégoire

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.