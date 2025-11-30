Un Si Grand Soleil spoilers : un retour, Emma doute, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025



Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 19 décembre 2025 – Que va-t-il se passer au milieu du mois de décembre dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire Claire va travailler en prison et c’est là qu’elle va croiser une vieille connaissance… Hélène ! Celle-ci est prête à tout pour obtenir une remise de peine.

Pendant ce temps là, la tempête est terminée pour Lucas. Mais Emma doute : va-t-elle lui pardonner pour l’avoir entrainée dans tout ça ? Quant à Alix, à la galerie, elle s’inquiète de ce que Chaligny prépare contre elle… Et Bertier demande une seconde chance à Nathalie.



Chez L Cosmétiques, un nouveau venu se montre un peu trop séducteur et ça ne plait pas à Boris…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 15 au 19 décembre 2025

Lundi 15 décembre 2025 (épisode 1814) : Claire débute une nouvelle mission de travail auprès de femmes en prison. Quant à Emma, pardonnera t-elle Lucas de l’avoir entraîné dans une nouvelle mésaventure ?

Mardi 16 décembre 2025 (épisodes 1815) : Tandis que les ados trouvent que Noura va trop loin avec Charlotte, Claire recroise une vieille connaissance en prison : Hélène Dambreville.

Mercredi 17 décembre 2025 (épisode 1816) : Becker se découvre un petit héritage qui pourrait l’aider à réaliser un rêve. De son côté, Bertier tâte le terrain avec Nathalie. Serait-elle prête à lui laisser une nouvelle chance ?

Jeudi 18 décembre 2025 (épisode 1817) : Tandis qu’Hélène est prête à prendre des risques pour négocier une remise de peine, on s’inquiète à la galerie d’Alix : Chaligny semble préparer un mauvais coup.

Vendredi 19 décembre 2025 (épisode 1818) : Alors qu’au commissariat, l’arrivée d’une nouvelle recrue enchante Alex, chez L. Cosmétiques, Sacha acquiert une réputation de séducteur, ce qui ne plaît pas à Boris.

