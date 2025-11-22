Masters de N’oubliez pas les paroles : et le gagnant est... (finale du 22 novembre 2025)



Publicité





La tension était à son comble ce soir sur France 2 pour la grande finale des Masters 2025 de « N’oubliez pas les paroles ». Après plusieurs semaine d’une compétition haletante réunissant les plus grands maestros de l’histoire du jeu, Arsène a été couronné grand gagnant de cette édition 2025.











Publicité





Une finale explosive face au tenant du titre

À l’issue des demi-finales, Arsène a battu Margaux tandis que Laurens, tenant du titre, a battu Jennifer. Le duel promettait d’être serré… mais Arsène a fait une remontada sur la seconde partie de la finale pour remporter une large victoire !

Avec une justesse impressionnante, une mémoire redoutable et un sang-froid remarquable, Arsène a totalisé 446 points contre 222 pour Laurens. Un score net et sans appel, l’un des plus larges écarts jamais vus en finale des Masters.

Arsène, nouveau maître absolu

Déjà considéré comme l’un des maestros les plus talentueux de sa génération, Arsène confirme ce soir son statut en inscrivant son nom au palmarès prestigieux des Masters. Sa victoire, éclatante et méritée, restera sans doute comme l’un des grands moments de cette édition.



Publicité





De son côté, Laurens, finaliste malheureux mais auteur d’un parcours remarquable, repart avec les honneurs et confirme une fois encore qu’il est l’un des adversaires les plus redoutables de l’histoire du jeu.

Entre prestations techniques, reprises magistrales et suspense à chaque manche, cette finale conclut en beauté une édition 2025 particulièrement relevée. Les téléspectateurs ont assisté à un spectacle mémorable, célébrant la passion de la chanson et l’excellence des maestros.

Bravo à Arsène, champion des Masters 2025, qui au passage a remporté 72.000 euros de gains et un voyage d’une semaine en Laponie.