Rugby : suivre le match France / Australie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby – Tournée d’automne suivre France / Australie en direct, live et streaming. Le XV de France poursuit sa tournée d’automne ce soir sur TF1. Après une lourde défaite face à l’Afrique du Sud et une victoire face aux Fidji le week-end dernier, ce soir Le XV de France affronte l’Australie au Stade de France.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 21h ce samedi 22 novembre 2025. Coup d’envoi à 21h10.







À l’occasion des Quilter Nations Series, qui voient les équipes de l’hémisphère Nord recevoir celles de l’hémisphère Sud, le XV de France s’apprête à relever un nouveau défi : les Bleus affronteront l’Australie pour clôturer leur tournée d’automne. Les Wallabies, tout comme les Français, viseront une fin en beauté pour ce grand classique du rugby.

La rencontre sera commentée en direct du Stade de France par Stefan Etcheverry et Thomas Lombard, ancien international et actuel directeur général du Stade Français. Ils seront accompagnés au bord du terrain par Christian Califano.



France / Australie : compositions des équipes

Le XV de la France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Fickou, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ntamack, 9. Lucu ; 7. Ollivon, 8. Alldritt (cap.), 6. Jelonch ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Montagne, 2. Marchand, 1. Gros

Remplaçants : 16. Lamothe, 17. Neti, 18. Laclayat, 19. Taofifenua, 20. Auradou, 21. Jegou, 22. Jauneau, 23. Gourgues.

Le XV de l’Australie : Jorgensen – Potter, Sua’ali’i, Ikitau, Pietsch – C. Gordon (o), J. Gordon – McReight, Wilson (cap), Hooper – Frost, Williams – Tupou, Pollard, Bell.

Remplaçants : Faessler, Ross, Alaalatoa, Valetini, Tizzano, Thomas, Edmed, Daugunu

France / Australie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h50. Streaming et live sur TF1+.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Rugby.

France / Australie, un match de rugby évènement à suivre dès 21h sur TF1.