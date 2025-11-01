Matlock du 1er novembre 2025 : vos épisodes ce soir sur M6



Matlock du 1er novembre 2025 – Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de la nouvelle série « Matlock ». Au programme ce soir, quatre nouveaux épisodes inédits.





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







Matlock du 1er novembre 2025 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 7 : Dans l’antre de la bête

Noël et la fête de l’entreprise approchent et Matty va enfin pouvoir être au plus près de Big Pharma en travaillant avec Julian pour leur client Wellbrexa. Une influenceuse, souffrant de maladies chroniques après un essai clinique, et son avocate attaquent le géant pharmaceutique et fragilisent la défense avec une campagne de publications sur les réseaux. Matty va devoir trahir ses valeurs pour mener à bien sa mission et se rapprocher encore plus de ses ennemis…

Saison 1 – épisode 8 : Y’a que la vérité qui compte

Olympia part en guerre contre un groupe de mères de famille dont l’obsession pour la surveillance de leurs enfants pourrait détruire la vie d’une nounou. Matty tente par tous les moyens de mettre la main sur la fameuse pièce jointe du mail de Senior.



Saison 1 – épisode 9 : Les larmes du crocodile

Olympia accepte de défendre la cousine d’Elijah dans une affaire complexe de licenciement abusif. Cependant, elle met Matty à contribution car elle veut éviter de travailler aux côtés de la personne avec qui Julian l’a trompée. Matty passe beaucoup de temps avec Olympia et continue de gagner sa confiance. Cette confiance commence-t-elle à devenir réciproque ?

Saison 1 – épisode 10 : La guerre est déclarée

Persuadée que c’est bien Julian qui a caché des informations sur les opioïdes responsables de la mort de sa fille, Matty espère en apprendre davantage grâce au stylo-espion qu’elle a caché dans son bureau. Olympia et son équipe défendent deux affaires : une maison de retraite accusée de négligence après la mort d’un pensionnaire ainsi qu’une de leur connaissances, Autry, poussé à vendre son appartement contre son gré.

Matlock, rappel du synopsis

Madeline “Matty” Matlock, brillante avocate aujourd’hui septuagénaire, décide de reprendre du service au sein d’un prestigieux cabinet. Derrière son allure discrète et son attitude apparemment anodine, Matty cache une redoutable intelligence et un sens aigu de la stratégie, qu’elle met au service de ses affaires.

Affectée à Olympia (Skye P. Marshall), une avocate ambitieuse et déterminée, Matty se retrouve plongée dans un univers où la justice et la réussite personnelle se livrent une bataille sans merci. De son côté, Julian (Jason Ritter), l’ex-mari d’Olympia et fils du directeur du cabinet (Beau Bridges), ne tarde pas à être fasciné par la perspicacité et le talent hors du commun de Matty.