« Menace sur Kermadec » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (15 novembre 2025)

« Menace sur Kermadec » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir, samedi 15 novembre 2025. C’est le téléfilm intitulé « Menace sur Kermadec » que est rediffusé ce soir sur France 2, avec Claire Keim et David Kammenos en têtes d’affiche.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Menace sur Kermadec » : l’histoire

Un paisible village de pêcheurs en Bretagne est brusquement ébranlé par un double meurtre qui plonge la communauté dans la terreur. Dans ce polar haletant, où se mêlent tension sombre et touches d’humour policier, un duo d’enquêteurs intrépides et attachants, incarnés par Claire Keim et David Kammenos, se révèle peu à peu.

Kermadec, jusque-là havre de sérénité sur la côte bretonne, bascule dans l’horreur lorsque l’instituteur du village est retrouvé au pied d’une falaise, tandis que son épouse est découverte assassinée chez elle, frappée à coups de poinçon. Pour la capitaine Marie Bréguet, qui s’apprête à quitter la région, cette affaire hors norme devient son ultime défi. Alors que le sentiment d’insécurité gagne les habitants, Marie fait la connaissance de Franck Servigne, un nouvel arrivant au charme trouble. Mais son instinct d’enquêtrice la met en garde : cet homme séduisant pourrait bien être lié à ces meurtres…



« Menace sur Kermadec », interprètes et personnages

Claire Keim (Marie Bréguet), David Kammenos (Franck Servigne), Axel Mandron (Yassine Dijelli), Samy Naceri (Sauveur), Lilea Le Borgne (Lili Bréguet), Maya Rose Binard (Nadia Kacem), Evan Naroditzki (Wilson), Johnny Montreuil (Benjamin), Romain Benn (Zack Ribber)…

Avec la participation de Gaëtan Roussel.

« Menace sur Kermadec », c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV