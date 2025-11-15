N’oubliez pas les paroles du 15 novembre : la suite des masters ce soir sur France 2



N’oubliez pas les paroles les masters du 15 novembre 2025 – Ce soir sur France 2, place à la suite des masters 2025 de « N’oubliez pas les paroles ». A l’issue de cette soirée et après des semaines de compétition, vous allez connaitre les noms des qualifiés pour les quart de finale !





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 et sur France.TV pour voir ou revoir l’émission en replay.







N’oubliez pas les paroles du 15 novembre 2025 : le programme de votre soirée

La compétition des Masters de « N’oubliez pas les paroles » atteint un tournant crucial : celui des barrages ! Après une première phase haletante, calquée sur le modèle de la Ligue des Champions, les six meilleurs maestros du classement ont validé leur ticket pour les quarts de finale.

Place désormais aux barrages : les maestros classés 7ᵉ, 8ᵉ, 9ᵉ et 10ᵉ vont se disputer, au cours de cette soirée, les deux dernières places disponibles pour les quarts.



La règle est sans pitié : deux duels en Aller/Retour, avec qualification directe pour les vainqueurs… et élimination définitive pour les perdants.

Une soirée qui s’annonce totalement imprévisible : chaque duel se jouera sans filet, et la moindre erreur pourrait faire basculer le destin d’un maestro. C’est leur ultime chance d’intégrer le tableau final et de continuer à rêver du titre suprême.

Nagui mènera ces confrontations sous haute tension, entre stratégie affûtée et performances vocales de très haut niveau.

Qui parviendra à décrocher son billet pour les quarts de finale ? Réponse ce soir sur France 2.