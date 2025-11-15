Cauchemar en cuisine du 15 novembre : direction Saint-Malo-de-Guersac ce soir sur M6



Cauchemar en cuisine du 15 novembre 2025 – C’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce samedi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Saint-Malo-de-Guersac en Loire-Atlantique.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne







Cauchemar en cuisine du 15 novembre, présentation

Le chef Philippe Etchebest se rend à Saint-Malo-de-Guersac, en Loire-Atlantique, pour venir en aide à Myriam, ancienne professionnelle de l’événementiel reconvertie dans la restauration. Voilà près d’un an qu’elle a repris un établissement… mais quelque chose ne va pas.

Dès son arrivée, Philippe est déconcerté : la cuisine est excellente, le service mené par une Sophia irréprochable est à la fois efficace et accueillant, l’équipe fonctionne en harmonie et les clients sont au rendez-vous. Tout semble parfait… peut-être même trop. Face à ce tableau idyllique, le chef s’interroge : pourquoi l’a-t-on sollicité ? Sans problème apparent, il envisage même de faire demi-tour.



Pourtant, en coulisses, la réalité est beaucoup moins brillante. Les finances de Myriam sont au plus mal, la pression est immense et les émotions à vif. Entre larmes, tensions et malentendus, un malaise profond se dessine.

Pour comprendre ce qui se joue réellement, Philippe Etchebest va devoir enquêter. Réussira-t-il à identifier ce qui menace le restaurant — et surtout, à le remettre sur pied avant qu’il ne soit trop tard ?

Cauchemar en cuisine du 15 novembre, extrait vidéo