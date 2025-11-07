Plus belle la vie spoiler : Louis disparait, Ariane face à Chabrol ! (10 novembre 2025)



Louis est dans une situation très compliquée dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que Chabrol a décidé de le faire chanter, dans l’épisode du lundi 10 novembre, Louis choisit de prendre la fuite !











Quand Barbara se réveille, Louis n’est pas là. Et stupeur : il a pris toute ses affaires et a laissé ses clés ! Barbara est sous le choc, elle ne comprend pas.

Au même moment au commissariat, Chabrol appelle pour signaler que Louis est hors périmètre… Morgane veut y aller mais Ariane insiste pour y aller seule. Sur place, elle retrouve Louis prêt à fuir. Ariane lui interdit d’abandonner Zoé, Barbara et Yaël ! Louis lui explique que Chabrol le tient, Ariane lui ordonne de rentrer chez Barbara.



Ariane se rend ensuite dans le bureau de Chabrol… Elle ne comprend pas son acharnement contre Louis. Mais Chabrol la rembarre et va jusqu’à faire des sous-entendus sur sa relation avec Djawad…

Quand Louis rentre, Barbara exige des explications. Il finit par tout lui raconter… Barbara est convaincue qu’ils peuvent trouver une solution. Elle retrouve Ariane et Djawad et leur expliquent qu’elle veut s’introduire dans le bureau de Chabrol et effacer les données GPS du bracelet de Louis ! Ariane et Djawad trouvent ça trop risqué, Barbara leur reproche d’abandonner Louis… Zoé a tout entendu ! Plus tard, elle subtilise la carte de police de sa mère…