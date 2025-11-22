N’oubliez pas les paroles du 22 novembre : la finale des masters ce soir sur France 2



N’oubliez pas les paroles les masters du 22 novembre 2025 – Ce soir sur France 2, place à la grande finale des masters 2025 de « N’oubliez pas les paroles ». A l’issue de cette soirée et après des semaines de compétition, vous allez connaitre le nom du grand gagnant !





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 et sur France.TV pour voir ou revoir l’émission en replay.







N’oubliez pas les paroles du 22 novembre 2025 : le programme de votre soirée

La compétition des Masters de N’oubliez pas les paroles arrive à son dénouement ! Après plusieurs semaines de duels acharnés, de surprises et de prestations vocales spectaculaires, l’heure est venue de découvrir qui remportera l’édition 2025, pensée comme une véritable Ligue des Champions de la chanson.

Après six semaines de défis, place au sprint final. Les festivités débuteront à 18h40 avec les demi-finales aller, où les quatre maestros encore en course — Laurens, Margaux, Arsène et Jennifer — tenteront de prendre une première avance.



Puis, dès 21h10, place aux demi-finales retour, immédiatement suivies de la grande finale : deux confrontations décisives pour déterminer le grand vainqueur des Masters 2025.

Cette année, le champion repartira avec un prix exceptionnel : un voyage magique en Laponie ! Tous les participants de l’édition 2025 seront réunis pour chanter et encourager les quatre derniers maestros. Chaque chanson peut faire basculer la rencontre, chaque point peut offrir le titre !

Alors, qui s’imposera ? La hiérarchie sera-t-elle respectée ou complètement chamboulée ? Un ancien lauréat peut-il créer la surprise et entrer dans l’histoire en remportant un deuxième Masters, ce qui n’est jamais arrivé ?

Pour connaître le successeur de Laurens, vainqueur l’an dernier, rendez-vous ce samedi 22 novembre dès 18h40 puis à 21h10 sur France 2.