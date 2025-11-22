Le Voyageur du 22 novembre : vos épisodes ce soir sur France 3



Publicité





Le Voyageur du 22 novembre 2025 – Ce soir sur France 3, c’est des rediffusions de la série « Le Voyageur » vous attendent. Au programme, deux anciens épisodes.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi replay, avant-première et streaming vidéo sur France.TV.







Publicité





Le Voyageur du 22 novembre 2025, votre épisode

« Au bout de la nuit » : Alors qu’il stationne sa voiture sur le parking d’un hôtel du Centre-Val de Loire, Laurent est abordé par Justine, une jeune attachée commerciale. Elle l’accuse de l’avoir harcelée sur la route plus tôt dans la journée. Laurent nie catégoriquement, ce qui entraîne une vive dispute. Le lendemain, Justine est retrouvée morte dans sa chambre. Persuadée qu’il s’agit d’un meurtre, la police interpelle Laurent, aperçu sur les images de vidéosurveillance en train de quitter la chambre de la jeune femme à l’heure supposée du crime. Yann Kandinsky parviendra-t-il à innocenter son frère ?

« La vallée de la peur » : Yann Kandinsky s’était retiré au calme, loin de tout. Mais lorsqu’il apprend la remise en liberté d’Yves Cesnoz — à nouveau suspecté dans la disparition d’Angélique Martin — le Voyageur reprend immédiatement la route, direction le Pays basque. En 2001, Cesnoz avait été lourdement condamné pour le meurtre de Juliette Lemoine, retrouvée morte une semaine après son enlèvement. Pourtant, Kandinsky n’a jamais cru en sa culpabilité. Cette fois, Angélique a disparu depuis seulement trois jours : il reste peut-être une chance de la sauver et de dévoiler enfin l’identité du véritable assassin.



Publicité



