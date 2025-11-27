Un Si Grand Soleil du 28 novembre : Lucas dit tout à Emma (résumé épisode 1803 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 28 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1803 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 28 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





A la ferme, Ludo est avec Alix. Elle lui dit que Lucas ne veut pas de son aide mais elle ne peut pas le laisser comme ça. Il lui a dit qu’il a été forcé par la femme qu’il a pris en photo, qui a menacé de s’en prendre à sa copine… Il est flippé et coincé, elle veut le sortir de là. Ludo lui rappelle qu’il a refusé son aide mais Alix assure qu’elle ne le lâchera jamais, elle lui demande encore son aide. Elle veut qu’ils découvrent qui est cette femme. Ulysse les rejoint et rappelle qu’elle n’est pas sa mère. Alix demande à Ludo l’adresse où Lucas a livré les contrefaçons.

Emma est avec sa mère, elle pense à quitter Lucas. Nathalie pense que c’est une erreur, elle doit lui parler. Emma dit que ça fait des semaines qu’il est bizarre, Nathalie pense que c’est sa faute car elle lui a donné toutes ses économies. Emma pense qu’il lui cache quelque chose mais Nathalie lui dit que Lucas est un mec bien. Emma ne sait pas, elle ne le reconnait plus… Elle ne le supporte plus. Nathalie lui dit de lui parler d’abord mais Emma n’a plus confiance.



Publicité





Jérémy est avec Paloma, il appréhende sa journée car il fait les mêmes horaires que Laurine. Elle lui parle du harcèlement au travail, Jérémy compte lui parler directement pour lui dire de se calmer. A l’hôpital, Jérémy dit bonjour à Laurine, qui ne répond pas. Il demande à lui parler et contre toute attente, elle lui présente ses excuses. Elle lui propose un verre pour se faire pardonner, Jérémy lui dit de ne pas en faire trop. Elle insiste pour faire la paix, il accepte. Elle change de regard quand il s’en va.

Chez L Cosmétiques, Lucas reçoit un appel de Dimitri. Il écourte, Dimitri dit avoir son argent et lui dit que pour 4000 euros ça valait le coup. Mais Lucas pense qu’il va perdre Emma, qui n’a plus confiance en lui et ne lui adresse plus la parole. Pendant ce temps là, Alix suit Sybille en voiture. Celle-ci retrouve Richard… Son partenaire chinois lui propose 1000 unités, Sybille trouve que ça fait un volume énorme et ça représente une très grosse livraison, ce n’est pas discret. Richard lui dit que les risques sont minimes pour eux et si elle ne veut pas le faire, elle lui dit. Sybille dit qu’elle doit s’organiser mais son manutentionnaire chez L Cosmétiques est devenu très docile…

Clémence vient parler à Laurine, elle a appris pour le refus de Janet et est désolée pour elle. Laurine dit que c’est pas grave, elle va trouver un nouveau sujet. Clémence trouve bien qu’elle reste positive et lui souhaite bon courage. Chez L Cosmétiques, Bilal vient voir Boris et Bertier. Il veut savoir pour la réponse de la thèse de Laurine, il est déçu quand Boris lui dit que son projet a été refusé.

A l’hôpital, la directrice demande à Janet pourquoi elle a refusé le projet de thèse de Laurine. Elle dit avoir un procès essentiellement esthétique et une visée plus commerciale que thérapeutique. La directrice rappelle que l’esthétique peut faire partie d’un traitement médical, Janet assure que le projet de Laurine est commercial et en tant que médecin elle ne peut pas cautionner ça. Elle pense qu’elle ne devrait pas non plus mais la directrice n’est pas de son avis. Elle pense que le partenariat peut amener des fonds, elle voit dans ce projet quelque chose d’intéressant pour tout le monde. Janet n’en démord pas, elle lui dit qu’ils ne sont pas à vendre !

Jérémy croise David après son service, qui découvre que Laurine va prendre un verre avec lui. David est surpris, Jérémy dit à Laurine avoir repéré un bar. Mais elle lui dit que c’est elle qui invite, donc c’est elle qui décide. Ils font connaissance, David avoue avoir survécu à une leucémie enfant, ça lui a donné la vocation. Elle est encore ironique, Jérémy lui demande s’il lui arrive d’être sincère parfois… Quand elle lui dit qu’il est sexy, Jérémy lui dit qu’il doit rejoindre sa femme. Il la remercie pour le verre et s’en va. Laurine a un regard machiavélique.

Emma fait ses bagages quand Lucas rentre. Il lui dit qu’elle ne peut pas partir, il va tout lui dire. Emma est en colère, il lui demande une chance de s’expliquer après il partira. Il lui dit tout, Emma ne comprend pas ce qu’il lui a pris. Il lui parle de l’engrenage, il voulait qu’ils aient une belle vie. Il dit être prêt à aller voir à la police même si ça veut dire aller en prison. Elle refuse : ils vont chercher une solution et la trouver ensemble !

Alix est avec Catherine et lui demande si elle connait un certain Richard Conte. Elle lui dit que oui, c’est le propriétaire des magasins de bateaux. Elle l’a croisée à sa garden party. Alix se souvient et lui demande si c’est un ami, Catherine dit que non, il est vulgaire et magouilleur. Il a déjà été poursuivi pour escroquerie puis blanchi. Alix dit qu’elle ne peut rien lui dire mais elle va le pulvériser !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alix prête à piéger Richard, Emma en danger, les résumés jusqu’au 12 décembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.