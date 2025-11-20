N’oubliez pas les paroles masters : qui de Jennifer ou Manon s’est qualifiée ? (20 novembre)



N’oubliez pas les paroles masters du 20 novembre 2025, le match Manon vs Manon Suite des masters ce jeudi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Après les victoires de Laurens, Margaux et Arsène, place au quatrième quart de finale entre Caroline et Arsène.





Et à l’issue des deux manches, c’est Jennifer qui s’est qualifiée pour les demi-finales.







N’oubliez pas les paroles du 20 novembre, Jennifer se qualifie

Dans le détail ce jeudi soir, Jennifer a gagné le match aller et le match retour. Elle totalise 8.000 euros de gains dans ces masters et affrontera Arsène en demi-finale.

Vendredi soir, place à la première demi-finale entre Laurens et Margaux.



N’oubliez pas les paroles du 20 novembre 2025, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.