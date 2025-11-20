“Rendez-vous avec Cyril Lignac” du 20 novembre : les invités de la première ce soir sur M6



M6 lance ce soir à 23h20 son nouveau talk-show culinaire : “Rendez-vous avec Cyril Lignac”. Pour ce premier numéro, le chef préféré des Français reçoit Ahmed Sylla, Anne-Sophie Lapix et Michou pour une soirée à la fois gourmande et pleine de confidences.











Dans ce nouveau format, Cyril Lignac ouvre les portes de sa propre maison pour accueillir trois personnalités. Avec sa chaleur aveyronnaise et son sens naturel de la convivialité, il les embarque dans une soirée placée sous le signe de la cuisine… et des révélations.

Autour des fourneaux ou à table, les langues se délient : à travers les plats qui ont marqué leur enfance ou leur parcours, Cyril découvre ses invités autrement — plus intimes, plus vrais, comme on ne les a jamais vus.

Fidèle à son franc-parler, le chef n’hésite pas à poser des questions directes et sans détour. Entrée, plat, dessert : chacun passera derrière les fourneaux. Pendant que les légumes mijotent, que les crèmes montent et que les viandes rôtissent, les souvenirs et anecdotes personnelles fusent naturellement.



La soirée s’achèvera autour de la table du chef, lors de la dégustation tant attendue. Cyril délivrera son avis d’expert… mais surtout partagera un moment de complicité privilégié avec ses invités.

Entre rires, authenticité et gourmandise, “Rendez-vous avec Cyril Lignac” promet un dîner où les personnalités se dévoilent sans artifice, qu’elles soient cordon-bleu ou débutantes. Un dîner, une rencontre, un moment vrai.

📺 Premier épisode ce soir à 23h20 sur M6.