Star Academy 2025 : les artistes invités du 6ème prime dévoilés !

Star Academy, liste des stars invités du 6ème prime du vendredi 21 novembre 2025 – Trois jours après le cinquième prime de la Star Academy 2025 et l’élimination d’Ema, les académiciens préparent déjà le prochain prime ce dimanche avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce vendredi 21 novembre 2025 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Il s’agit du prime des surprises, la liste sera donc complétée au fil de la semaine !

Chansons et élèves pressentis :



– Aya Nakamura sur un medley « Comportement », « Djadja », « Pookie » et « Baddies » – Léa, Ambre, Sarah, Victor, Bastiaan, Théo L.

– « Caruso » avec un invité mystère qu’ils ne découvriront que sur le prime – Sarah, Léa, Bastiaan, Victor, Ambre, Théo.L et Anouk

– Mélissa ouvrira le prime sur « Dernière danse » d’Indila

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.