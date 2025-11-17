Star Academy 2025 : les artistes invités du 6ème prime dévoilés !

Par /

Publicité

Star Academy, liste des stars invités du 6ème prime du vendredi 21 novembre 2025 – Trois jours après le cinquième prime de la Star Academy 2025 et l’élimination d’Ema, les académiciens préparent déjà le prochain prime ce dimanche avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.


Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce vendredi 21 novembre 2025 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.

Star Academy 2025 : les artistes invités du 6ème prime dévoilés !
Capture TF1


Publicité

Il s’agit du prime des surprises, la liste sera donc complétée au fil de la semaine !

Chansons et élèves pressentis :


Publicité

Aya Nakamura sur un medley « Comportement », « Djadja », « Pookie » et « Baddies » – Léa, Ambre, Sarah, Victor, Bastiaan, Théo L.
– « Caruso » avec un invité mystère qu’ils ne découvriront que sur le prime – Sarah, Léa, Bastiaan, Victor, Ambre, Théo.L et Anouk
– Mélissa ouvrira le prime sur « Dernière danse » d’Indila

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 17 novembre : Sarah et Lily au top, Théo P. et Victor en dessous, le résumé complet

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

A LIRE AUSSI
Star Academy du 17 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 17 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Une septuagénaire belge anarquée : elle croit vivre une histoire d’amour avec Pierre Garnier !
Une septuagénaire belge anarquée : elle croit vivre une histoire d'amour avec Pierre Garnier !
Star Academy, les évaluations du 17 novembre : Sarah et Lily au top, Théo P. et Victor en dessous, le résumé complet
Star Academy, les évaluations du 17 novembre : Sarah et Lily au top, Théo P. et Victor en dessous, le résumé complet
Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 17 novembre ?
Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 17 novembre ?


Publicité


Retour en haut