Secrets d’histoire du 26 novembre : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3

Secrets d’histoire du 26 novembre 2025 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Cet épisode vous invite à découvrir Juan Carlos.





Secrets d’histoire du 26 novembre 2025, « Juan Carlos, la gloire et l’exil ! »

La vie hors du commun de ce souverain s’ouvre sous les auspices de la gloire, son accession au trône étant unanimement saluée, avant de s’achever dans une chute spectaculaire, marquée par des zones d’ombre qui le mèneront jusqu’à l’abdication.

Depuis son exil luxueux à Abu Dhabi, où Juan Carlos réside dans un somptueux refuge aux Émirats arabes unis, jusqu’à ses déboires judiciaires et financiers, Secrets d’Histoire retrace les événements qui ont ébranlé la monarchie. Les soupçons de corruption et les critiques autour de sa vie sentimentale tumultueuse ont profondément entaché l’image du monarque.



Accablé par les scandales jusque dans son propre entourage, Juan Carlos, Bourbon d’Espagne et descendant de Louis XIV, a vu se fissurer ces dernières années l’aura du héros de la démocratie espagnole.

C’est l’occasion pour Secrets d’Histoire de revenir sur le destin de cette famille royale, ses palais, ses châteaux et ses trésors, tels que l’étonnante « Casa del Labrador », classée au patrimoine mondial de l’Humanité.

Quel paradoxe, en effet, que ce roi d’Espagne qui a œuvré à la protection de la démocratie et qui termine sa vie en exil, accusé au sein même de sa famille d’affaiblir une monarchie dont l’avenir reste incertain, malgré les efforts de son héritier, le roi Felipe VI.

Et à 22h50 – Juan Carlos, confidences d’un roi en disgrâce

Stéphane Bern a eu l’occasion de s’entretenir en exclusivité avec le roi émérite d’Espagne à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, où celui-ci vit désormais en exil.

Un demi-siècle après son accession au trône et à l’occasion de la parution de ses Mémoires, Réconciliation, Juan Carlos Ier revient sur son exil, sur les affaires qui ont entaché son règne, sur ses rapports avec Franco, sur sa famille — notamment son père — ainsi que sur les grands moments de son parcours : son avènement il y a cinquante ans et son rôle décisif lors de la tentative de coup d’État militaire de février 1981.

Au cours de près de quarante années de règne, celui que l’on surnommait alors « Juan Carlos le Bref » a guidé l’Espagne vers la démocratie en dotant le pays d’une nouvelle Constitution. Longtemps admiré et respecté, le souverain a cependant vu son image s’obscurcir sous l’effet de scandales, d’amitiés ou de liaisons extra-conjugales, et d’affaires financières et fiscales qui ont fini par éroder son prestige. Ses problèmes de santé l’ont finalement conduit à abdiquer le 18 juin 2014 au profit de son fils, Felipe VI.