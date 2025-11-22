Star Academy du 22 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 22 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens.











Place au prime des surprises. L’ouverture se fait sur « Highway to hell ». Aya Nakamura chante un medley avec les élèves et les surprises s’enchainent ensuite avec Camille Lellouche ou encore Loïc Nottet. Ambre nous offre un magnifique tableau chanté / dansé sur « Bad Romance » de Lady Gaga et Sarah enchaine sur son auto-portrait.

Sur « Caruso », Théo L. a la surprise d’être rejoint par Claudio Capeo. Et Ambre est rejointe par Jérémy Frérot alors qu’elle pensait chanter en duo avec Bastiaan.

En coulisses, les anciens élèves éliminés rencontrent la petite amie de Théo P., qui a choisi sa chanson, « Petite Marie ».



A l’heure du verdict, le public a choisi de sauver Victor. Les élèves sauvent ensuite Théo P., Léane est donc éliminée.

De retour au château, Théo L. est mal après l’élimination de Léane. Les autres le soutiennent. Il va ensuite récupérer la lettre de Léane dans la boite aux lettres. Tout le monde est très ému !

