Ligue 1 : Marseille / Brest en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue 1 8 novembre 2025 – Marseille / Brest en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à Marseille. Place à la 12ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 pour l’Olympique de Marseille, qui affronte le Stade Brestois à l’Orange Vélodrome.





Un match à suivre ce samedi soir à 17h en exclusivité sur beIn Sports.







Publicité





Ce soir, au stade Stade Orange Vélodrome à Marseille, l’OM reçoit Brest pour la 12ᵉ journée de Ligue 1. Les Marseillais, 2ᵉ du championnat, veulent confirmer leur bonne forme en restant dans la course pour le haut du classement.

De l’autre côté, Brest traverse une période difficile : sans victoire depuis plusieurs matchs et en quête de points pour s’éloigner de la zone rouge.



Publicité





Marseille / Brest – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson – Højbjerg (c), Vermeeren – Greenwood, Gomes, Paixão – Aubameyang

🔵 Brest (composition probable) : Majecki – Lala, Chardonnet (c), Coulibaly, Locko – Chotard, Magnetti – Baldé, Del Castillo, Mboup – Ajorque

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Brest ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur beIN Sports 1 (sur abonnement).

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / Brest, 12ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi à 17h.